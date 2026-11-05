30 пациенток МОНИКИ стали мамами после пересадки почки

Тридцать женщин за последние восемь лет родили детей после трансплантации почки в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пересадка почки позволяет пациентам вернуться к полноценной жизни и планировать рождение детей. За последние восемь лет 30 пациенток МОНИКИ после такой операции стали мамами.

«Трансплантация почки — это не просто операция, которая спасает жизнь, но и возможность вернуться к привычной жизни, строить планы на будущее, создавать семью. Особенно ценно, когда после такого сложного лечения женщины могут испытать радость материнства», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в регионе продолжают развивать трансплантологическую помощь. В МОНИКИ успешно пересаживают сердце, печень, почки и роговицу. С 2025 года в институте работает собственный глазной банк.

Возможность трансплантации определяется медицинскими показаниями и совместимостью донорского органа с организмом пациента. В Московской области действует единый лист ожидания пересадки органов. Врачи-специалисты вносят в него сведения о пациентах, которым необходима операция.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.