Россияне рассказали, какие задачи готовы доверить нейросетям в интернете

Пользователи соцсетей готовы применять искусственный интеллект прежде всего как помощника под контролем человека. Это показал опрос «Одноклассников» и Науки Mail.

34% опрошенных допускают использование нейросетей для исправления ошибок и улучшения написанного человеком текста. Еще 10% согласны получать сгенерированные сообщения, если собеседник проверил содержание. Автоматические ответы без участия человека приемлемы менее чем для 1%.

Около 20% готовы рассмотреть разные варианты аватаров, созданных искусственным интеллектом. 47% выступают за обязательную маркировку изображений с применением нейросетей, 14% — только если результат выглядит как настоящая фотография.

В поздравлениях 36% считают главным внимание, а не способ создания. Еще 10% выбирают поздравления от нейросети, дополненные личными словами или деталями.

Среди опасений участники называли мошенничество и выдачу себя за другого человека (21%), недостоверную информацию (19%), поддельные фото и видео (17%).

Опрос прошел на портале Наука Mail в октябре 2026 года среди более 2,7 тыс. человек.

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