В Коломне впервые выпустят педагогов по адаптивной физкультуре

Факультет физической культуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета в 2027 году впервые выпустит педагогов с двойной квалификацией. Они станут учителями-предметниками и специалистами по адаптивной физической культуре, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Программа Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) готовит педагогов к работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Студенты изучают теорию и методику легкой атлетики, гимнастики и плавания, спортивно-оздоровительный туризм, иппотерапию и гидротерапию для людей с ОВЗ. Они осваивают способы привлечения обучающихся к регулярным занятиям, которые помогают преодолевать психологические барьеры и ориентироваться в окружающем мире.

Старшекурсники совмещают учебу с работой в оздоровительных учреждениях. Сейчас на последнем курсе учатся 30 человек. Ожидается, что более 80% бакалавров будут работать по специальности, остальные продолжат обучение в магистратуре или пройдут службу в вооруженных силах страны.

В 2025 году ГСГУ получил статус инновационной площадки Российской академии образования по направлению «Адаптивная физическая культура». Вуз регулярно проводит Всероссийские конференции, семинары и круглые столы об успешных практиках в этой области. Студенты проходят практику в учреждениях-партнерах в Коломне: школе № 16, спортивном комплексе «Лидер», реабилитационном центре «Коломенский» и Протэкс-центре.

В университете также реализуют проект «Лаборатория проектирования индивидуальной траектории здоровья». Он направлен на создание адаптивной спортивной среды для регулярных занятий оздоровительной физкультурой и адаптивным спортом, участие людей с ОВЗ в спортивно-массовых мероприятиях и повышение профессиональной подготовки выпускников факультета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.