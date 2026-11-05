Обсерватория Swift сошла с орбиты спустя почти 22 года после запуска

Орбитальная обсерватория Swift вошла в атмосферу Земли над Северной Суматрой в Индонезии. Аппарат завершил работу после неудачной попытки его спасти, сообщает Газета.ru .

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) проинформировало, что вход 1,5-тонной обсерватории в атмосферу зарегистрировали накануне в 07:39 по восточному времени (14:39 мск). Аппарат приближался к Земле со скоростью, превышавшей скорость звука в 22 раза. Большая часть конструкции сгорела на большой высоте.

Попытка спасти Swift завершилась неудачей. После нее, 1 сентября, сотрудники NASA возобновили работу двух из трех научных инструментов обсерватории.

Обсерваторию Neil Gehrels Swift запустили в 2004 году. Она могла за считанные минуты развернуться к источнику внезапной вспышки и одновременно наблюдать его в гамма-, рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах. Swift первой фиксировала послесвечения гамма-всплесков, помогала определять местоположение источников гравитационных волн и оперативно наводить наземные телескопы и космические обсерватории, включая «Хаббл», на важные события.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.