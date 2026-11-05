«Поезд ушел»: Адам Драйвер не рассчитывает на возвращение к роли Кайло Рена

Адам Драйвер больше не намерен добиваться съемок фильма о своем герое из «Звездных войн». Актер готов рассмотреть возвращение, если Disney изменит решение, сообщает Life.ru .

Драйвер несколько лет разрабатывал «Охоту на Бена Соло» вместе с режиссером Стивеном Содербергом. Действие планировали развернуть после фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход», в финале которого Бен Соло, известный как Кайло Рен, погибает. О проекте рассказал Variety.

Над сценарием также работали Скотт Бернс и Ребекка Блант. Около двух лет авторы активно занимались картиной. Lucasfilm одобрила историю, но генеральный директор Disney Боб Айгер и руководитель Disney Entertainment Алан Бергман отказались запускать фильм. По словам Драйвера, они не представляли, как герой мог выжить после девятого эпизода.

После отмены поклонники организовали кампанию в поддержку проекта: размещали рекламные щиты и заказали самолет с баннером, призывающим спасти фильм. Актер признался, что масштаб инициативы его удивил.

«Думаю, этот поезд уже ушел», — заключил Драйвер в интервью «Шоу Рича Айзена».

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