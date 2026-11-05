В Звенигородском музее-заповеднике расскажут о супрематизме Малевича

Звенигородский государственный музей-заповедник 7 ноября проведет лекцию «Супрематизм Казимира Малевича. Завоевание мира» об истории, философии и мировом влиянии этого направления русского авангарда, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Лекция пройдет в Звенигородском государственном музее-заповеднике в Одинцовском округе. Спикером станет кандидат искусствоведения, ведущий эксперт по отечественному искусству ХХ века, издатель и автор книги «Русский авангард и не только» Андрей Дмитриевич Сарабьянов.

Супрематизм Казимира Малевича строился на изображении простых геометрических фигур, парящих на нейтральном, чаще всего белом фоне. Символом направления стал «Черный квадрат». Художник основал школу супрематизма и изложил его теоретические основания в философском труде «Мир как беспредметность».

Особое внимание на лекции уделят философии супрематизма и его «космическому» измерению. Слушатели узнают о концепции парения форм, выходе за пределы привычного восприятия и преодолении земного пространства в произведениях Малевича.

Перед лекцией для слушателей проведут эксклюзивную экспресс-экскурсию по выставке «Малевич. Простые фигуры».

Начало лекции — в 15:00. Возрастная маркировка — 12+. Подробная информация размещена на сайте Звенигородского музея-заповедника.

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