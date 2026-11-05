Малый бизнес в России зажат между налогами и дорогими кредитами: что съедает прибыль

Российским предпринимателям становится сложнее направлять деньги на развитие: расходы на сотрудников, налоговые платежи и дорогие кредиты сокращают прибыль, а слабый спрос мешает компенсировать затраты повышением цен. В результате компания может сохранять продажи, но не иметь средств на расширение, открытие новой точки или покупку оборудования. О главных финансовых барьерах для малого бизнеса РИАМО рассказал управляющий партнер MAIN DIVISION, член генерального совета «Деловой России» Андрей Глушкин.

Какие финансовые барьеры мешают малому бизнесу расти

Фото - © Андрей Бакусов / Фотобанк Лори

Главная проблема малого бизнеса — не отдельная статья расходов, а одновременное давление нескольких обязательств, которые предпринимателю приходится оплачивать независимо от того, насколько стабильно идут продажи. В первую очередь это содержание персонала, налоги и стоимость заемных денег. Вместе они сокращают прибыль, которую предприниматель мог бы направить на развитие.

При этом универсального списка самых тяжелых затрат для всех компаний нет. Для производственных предприятий особенно важны цены на сырье и оборудование, для торговли — стоимость закупок и логистики, а для сферы услуг — расходы на сотрудников и аренду помещений.

Почему найм нового сотрудника может стать финансовым риском для бизнеса

Фото - © Андрей Бакусов / Фотобанк Лори

Затраты на персонал не ограничиваются зарплатой. Работодатель также оплачивает страховые взносы, поиск и обучение сотрудников. Эти обязательства сохраняются даже в периоды, когда выручка нестабильна.

Поэтому решение расширить команду требует от предпринимателя оценки не только текущей потребности в работниках, но и будущих продаж. Если дополнительная выручка не покроет расходы на нового сотрудника, компания рискует получить еще одну постоянную финансовую нагрузку вместо ожидаемого роста.

Как налоги и дорогие кредиты влияют на развитие малого бизнеса

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Еще один барьер — налоги и обязательные платежи. Чем больше средств уходит на их уплату, тем меньше остается на покупку оборудования, расширение ассортимента и открытие новых торговых точек. Дополнительные ресурсы требуются и на администрирование: предпринимателю необходимо отслеживать изменения требований и обеспечивать их соблюдение.

Дорогое кредитование усложняет ситуацию. Заемные средства оправданы, если вложения позволяют получить дополнительную прибыль, достаточную для обслуживания долга. Если же выплаты по кредиту забирают существенную часть финансового результата, расширение бизнеса может не укрепить, а ослабить его положение.

Почему малый бизнес не может компенсировать расходы повышением цен

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Переложить растущие расходы на покупателей удается не всегда. При слабом спросе повышение цен может оказаться ограниченным: предпринимателю приходится учитывать платежеспособность клиентов и риск потерять часть продаж.

В итоге возникает разрыв между затратами и доходами. Компания продолжает работать и обслуживать покупателей, но после оплаты аренды, закупок, зарплат и обязательных платежей у нее практически не остается свободных средств для дальнейшего развития.

Таким образом, проблема малого бизнеса заключается не только в увеличении отдельных расходов, но и в сокращении финансового запаса, необходимого для роста. Даже при сохранении выручки предприниматель может оказаться в ситуации, когда средств хватает на текущую деятельность, но не на следующий шаг.