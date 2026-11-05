Украинский военный погиб после драки с сослуживцем в отеле в Словакии

В отеле словацкого города Тренчин украинский военный получил смертельные ножевые ранения во время драки с сослуживцем, сообщает газета «Известия» .

По данным СМИ, конфликт произошел между членами украинского авиационного подразделения, которые проходят обучение в Словакии.

Во время драки один из военнослужащих достал нож и ранил другого.

Пострадавший скончался от ранений по дороге в больницу.

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