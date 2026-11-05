«Ну и твари»: крысы сожрали машину жительницы Камчатки

Жительница Камчатки Ксения Ревенко рассказала в социальных сетях историю, которая произошла с ней, когда молодая мама решила открыть багажник автомобиля. Оказалось, что крысы прогрызли дыру в ее машине.

Ксения открыла багажник, чтобы достать оттуда детский горшок. Увиденное повергло женщину в шок. Она заметила, что внутри много крысиного помета.

«Самое интересное под сиденьем. Эти твари просто прогрызли мне там дыру, семечки какие-то притащили, погрызли ковер», — рассказала автоледи.

Она отметила, что машина припаркована возле многоквартирного дома. При этом управляющая компания травит крыс в подвале, но не на придомовой территории, где проходит теплотрасса и много канализационных люков.

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