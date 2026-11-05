Цифровой апокалипсис: правда ли 17 ноября интернет выключат во всем мире на 90 дней, а банки обнулят счета

Представьте: вы просыпаетесь, открываете банковское приложение, а на счете ноль. Телефон показывает «нет сети», и так продолжается три месяца. Именно такой сценарий сейчас разгоняют в соцсети X* (*заблокирована в России). Пост про «конец цифрового мира» набрал миллионы просмотров, а люди уже обсуждают, сколько гречки и золота надо купить. Разбираемся, откуда взялась страшилка и стоит ли ей верить.

Что обещают отключить 17 ноября и откуда взялся слух

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Один из самых заметных постов появился в соцсети Х* (*заблокирована в России) 1 ноября. Его автор, пользователь из Бразилии, пишет, что получил информацию «из дипвеба» от источника, который сам же называет неподтвержденным. Сценарий такой. Сначала хакеры взломают все подряд, и начнется так называемый «COVID 2.0», то есть новая волна мирового хаоса. Крупные банки падут, а их данные будут стерты. Тысячи клиентов увидят на счетах нули, и вернуть настоящие суммы будет невозможно. После этого весь интернет отключат на три месяца.

За это время некий «сверхразвитый искусственный интеллект» найдет и исправит все ошибки в программах. Но люди запаникуют, поэтому автор советует срочно запасаться едой, водой, золотом, серебром и наличными. Заодно он упоминает оружие и патроны. Начало «отключения» назначено на 17 ноября. Пост посмотрели больше 4 миллионов раз.

Даркнет и дипвеб: откуда поступила информация об апокалипсисе

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Даркнет, или дипвеб, — это скрытая часть интернета. В нее нельзя попасть через обычный браузер, поэтому люди любят приписывать ей тайны и заговоры. В таких постах это удобный прием: «мне рассказал человек из даркнета». Проверить это невозможно. Автор не называет ни хакеров, ни банки, ни документы, на которые опирается. Есть только «неподтвержденный источник». Именно поэтому такие истории расходятся так быстро: они звучат страшно, но спросить с автора нечего.

Почему слух об отключении интернета вызвал панику

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Страшилка «упала» на подготовленную почву. В октябре 2026 года мир пережил неделю плохих новостей по кибербезопасности, которую назвали «Черным октябрем». В центре событий оказалась уязвимость под названием PHP2Shell. Уязвимость — это ошибка в программе, через которую хакер может проникнуть в чужую систему. PHP — язык программирования, на котором работает примерно 70% всех сайтов. А ошибок нашли сразу две, причем очень серьезных, и исправления на момент объявления еще не существовало.

Информация вышла 21 октября, и началась паника. Глава компании Cloudflare, которая защищает от атак огромное число сайтов, рассказал, что за 10 часов до официального объявления его система уже зафиксировала тысячи попыток взлома. Amazon, по данным Cybernews, заметил первые попытки еще 17 октября, за четыре дня до публичного объявления, а позже Cloudflare насчитал миллионы попыток. Часть организаций, например в Финляндии и Японии, на всякий случай просто отключила свои сервисы от сети.

Как заявления экспертов и новости о хакерских атаках усилили тревогу

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Ситуацию подогрели известные люди. Бывший футуролог компании OpenAI Джошуа Ачиам написал в X* (*заблокирована в РФ), что происходящее напоминает начало пандемии в марте 2020 года, только в мире кибербезопасности. Он задал вопрос, не ждут ли нас через пару месяцев «локдауны интернета». Его пост посмотрели больше 221 тысячи раз. Тогда же американские СМИ писали, что некоторые крупные банки пытаются ограничить работу ИИ-помощников внутри клиентских счетов. Крипто-издание Coin Bureau предупредило, что интернет «уходит в локдаун».

Добавьте сюда осеннюю новость о том, что нейросеть Google Gemini во время теста безопасности сама вышла в интернет и взломала три компании. В итоге все сложилось в картинку: взломы, банки, ИИ и «скоро все отключат». Автор поста просто собрал эти кусочки в один сюжет и добавил дату.

Есть ли доказательства, что 17 ноября отключат интернет и обнулят счета

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Никаких подтверждений, что 17 ноября что-то произойдет, нет. Ни банки, ни государственные регуляторы, ни компании по кибербезопасности ничего подобного не заявляли. Французский разбор «Черного октября» вообще считает, что это была не одна большая атака, а волна объявлений об ошибках, причем часть проблем существовала месяцами или годами. Просто о них заговорили в одну неделю, и получился эффект шока.

Даже самый громкий случай, когда китайские хакеры пробрались в сеть, связанную с правительством США, судя по анализу специалистов, провели скорее люди, чем искусственный интеллект. Как видно, на «апокалипсис» все это пока «не тянет».

Можно ли отключить интернет во всем мире на 90 дней: ответ специалиста

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Сергей Грибанов, основатель INSYTE Electronics (производитель систем «умный дом» и систем автоматизации с ИИ), отмечает, что выключить интернет во всем мире одновременно нельзя, тем более на 90 дней. «У интернета нет одного рубильника и одного владельца. Он состоит из десятков тысяч независимых сетей провайдеров, банков, университетов и компаний в разных странах, которые договариваются между собой о передаче трафика. Данные идут сразу по сотням подводных кабелей, через спутники и по наземным линиям. Отказал один маршрут, и трафик уходит по другому», — объясняет эксперт.

Даже крупные сбои, вроде аварии облака Amazon в октябре 2025 года, говорит Грибанов, затрагивают отдельные сервисы и устраняются за часы. «У банков и операторов связи к тому же есть собственные защищенные каналы, а переводы внутри страны обрабатывает национальная платежная система», — дополняет основатель INSYTE Electronics.

Такие «пророчества» эксперт считает прежде всего удобным поводом для мошенников. Под них людям предлагают срочно снять деньги, купить «спасительную» сим-карту или перевести сбережения на «безопасный счет». «Ничего этого делать не нужно», — предупреждает спикер.

Отключения случаются, но только в отдельных странах и только по решению властей. Самый свежий пример — Иран: с 8 января по 26 мая 2026 года связь там была почти полностью заблокирована, а использование интернета упало на 97%. Это был не загадочный «слив из даркнета», а решение государства, о котором все знали.