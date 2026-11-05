52% школьников готовы выбрать нелюбимую профессию ради высокой зарплаты
Более половины участников опроса платформы «100балльный репетитор» готовы поступиться интересом к работе ради дохода. При этом 35% боятся профессии, которая не приносит удовольствия, сообщает Газета.ru.
В опросе участвовали 3 тыс. школьников. Только 17% точно выбрали будущую профессию, 64% примерно представляют желаемую сферу, 18% пока не определились.
Инженерию и строительство назвали привлекательными 26%, медицину — 19%, информационные технологии — 14%. Если бы доход не имел значения, часть подростков выбрала бы педагогику, искусство, флористику или психологию.
Из-за опасений, что нейросети заменят специалистов, 16% отказались от отдельной профессии. При этом 37% не боятся в дальнейшем сменить сферу деятельности.
«Почти половине опрошенных не хватает людей, которые могли бы рассказать о профессиях из личного опыта. Задача взрослых — помочь подростку разобраться, что стоит за названием профессии и какие пути к ней ведут», — отметила академический директор платформы Алена Боева.
Взять перерыв перед поступлением хотели бы 21%. Еще 26% рассматривают такой вариант, но боятся неодобрения родителей. Сразу продолжить учебу в вузе готовы 41%. На зарплату 61–80 тыс. рублей сразу после выпуска рассчитывают 24%.
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