Все тело в волдырях: россиянка чуть не умерла в Китае после местного лекарства

Россиянка чуть не погибла в Китае после приема лекарства из местной аптеки. У нее начались проблемы с дыханием, пропал голос, а по всему телу появились большие волдыри, сообщает SHOT .

Москвичка Виктория рассказала, что во время отдыха в городе Санья на острове Хайнань она посетила местное кафе. Вскоре у девушки начались сильные боли в животе. Два дня она страдала, а затем отправилась в аптеку рядом с ТЦ «Ананас». Фармацевт подробно расспросила ее о симптомах и аллергии, после чего посоветовала гранулированный препарат на основе трав.

После приема лекарства состояние Виктории резко ухудшилось. Сначала сильно отек правый глаз, затем левый. Через полчаса сыпь покрыла все тело: руки, ноги, спину. На лбу появились два больших красных отека, которые продолжали увеличиваться. Язык и шея тоже опухли — у россиянки начался анафилактический шок.

По словам Вики, получить экстренную помощь в Китае оказалось непросто из-за проблем со связью со страховой компанией. В больнице девушке поставили капельницу с антигистаминным препаратом, после чего отпустили домой. При этом никаких рекомендаций по лечению россиянке не дали — лишь посоветовали не покупать лекарства в местных аптеках.

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