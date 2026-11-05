Назвна стоимость ремонта квартир в 2026 году

В крупных городах России косметический ремонт в 2026 году может стоить от 20–30 тыс. рублей за квадратный метр, капитальный с материалами — 45–80 тыс. рублей, сообщает Газета.ru .

Руководитель службы клиентского сервиса «Компании РМС» Иван Хорошев оценил косметический ремонт квартиры площадью 40 кв. м в 800 тыс. — 1,2 млн рублей, а 60 кв. м — в 1,2–1,8 млн. Капитальный ремонт потребует 1,8–3,2 млн и 2,7–4,8 млн рублей соответственно.

Цена квадратного метра не заменяет смету, подчеркнул эксперт. В небольшом жилье она часто выше: дорогие зоны — кухня и санузел — есть в квартире любой площади.

«Главная ошибка — оценивать будущий ремонт только по цене обоев, плитки или ламината. Значительную часть бюджета составляют подготовка поверхностей, демонтаж, электрика и работа мастеров. Поэтому две квартиры одинаковой площади могут потребовать совершенно разных вложений», — объяснил Хорошев.

В Москве комплекс работ при капитальном ремонте санузла может стоить от 50–100 тыс. рублей без материалов и оборудования. Перенос сантехники способен увеличить смету. При ограниченном бюджете эксперт советует отложить покупку декора и мебели, но не экономить на трубах, электрике и гидроизоляции.

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