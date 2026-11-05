Не переборщите с хреном и уксусом: почему не стоит перебивать вкус холодца

Добавление в холодец большого количества чеснока, уксуса, перца или хрена не поможет блюду, а если переборщить, то есть его станет невозможно, сообщила РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина.

«Продукт очень опасный, с точки зрения отравления. Чеснок, перец, уксус, хрен сильно погоды не сделают. Если говорить о нормальном количестве перца, уксуса и чеснока, которые добавляют в холодец, то оставаться дольше свежим они не помогут. Очень много уксуса в холодец не положишь, есть будет невозможно, и пищевод можно обжечь», — сказала Соломатина.

Медик отметила, что свежий холодец имеет приятный запах и вкус, перебивать его прочими приправами и ингредиентами не нужно.

По ее славам, это важный маркер при употреблении такого покупного блюда. Так как такими ароматами могли пытаться скрыть характерный запах пропавшего холодца.

7 ноября в РФ отмечается День холодца. Это народная дата, посвященная традиционному мясному блюду — холодцу, или студню. Первые упоминания холодца в России встречаются в XVI веке. Но есть основания полагать, что это блюдо намного более древнее.

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