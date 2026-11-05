Психолог Костенникова призвала учиться отказывать без чувства вины

Автор книги «Сама у себя лучшая» Евгеника Костенникова объяснила, что стремление быть удобным для окружающих связано с установкой заслуживать любовь и принятие через согласие. По ее мнению, решение отказать не требует оправданий.

Психолог привела пример: если подруга зовет в кино, а идти не хочется, не стоит соглашаться из страха ее обидеть. Костенникова также предупредила, что новая привычка может изменить круг общения.

«Вот так люди и отсеиваются. В тот момент, когда вы научитесь говорить людям „нет“ и не чувствовать себя при этом плохой, у вас поменяется все окружение. Те люди, которые всегда раньше вас только использовали, им было не важно, что вы чувствуете, что вы думаете на самом деле, удобно вам неудобно, нравится не нравится, им просто важно было вас только юзать, использовать, вот эти люди сразу отвалятся, и это прекрасно. Ну, как будто мусор сам себя вынес. Это замечательно. Поэтому скажите спасибо вашей новой привычке говорить людям „нет“, не чувствуя себя при этом плохой. Самое главное — всегда и всюду выбирать себя», — заключила Евгеника Костенникова в эфире радио Sputnik.

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