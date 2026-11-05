Двое рабочих утонули на территории песчаного карьера в Подмосковье

Двое рабочих утонули на территории Октябрьского песчаного карьера в городском округе Коломна. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

Согласно данным следствия, 4 ноября четверо работников предприятия по добыче песка и песчано-гравийной смеси отправились на моторной лодке к плавучему земснаряду для ремонта лебедки. При этом мужчины были без спасательных жилетов. В какой-то момент произошло опрокидывание лодки, после чего двое рабочих смогли выбраться на берег, а двое других — утонули.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при производстве работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Коломенская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.

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