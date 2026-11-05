Россияне назвали «Чебурашку 2» лучшим фильмом 2026 года

Фильм «Чебурашка 2» возглавил рейтинг зрительских симпатий: его выбрали 29% опрошенных россиян. Результаты представили Всероссийский центр изучения общественного мнения и премия «Народная марка», сообщает kp.ru .

Второе место разделили комедии «На деревню дедушке 2» и «Холоп 3», набравшие по 17%. Третью строчку занял фильм «Последний богатырь. Колобок» с результатом 15%. Пятерку лидеров замкнули «Ангелы Ладоги» — 14%.

«„Чебурашка 2“ опережает ближайших конкурентов на 12 п. п. При этом остальные позиции верхней части рейтинга распределены гораздо плотнее: несколько фильмов набирают от 12% до 17%», — отметили аналитики.

Исследование прошло 14 октября 2026 года. Участники сначала выбирали фильмы, которые посмотрели за последний год, а затем отмечали понравившиеся картины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.