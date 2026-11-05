Хирург Долгопрудненской больницы объяснил, как лечат двустороннюю паховую грыжу

Фото - © врач-хирург Андрей Ивашкин с радостным и счастливым пациентом, перенесшим успешную операцию в связи с удалением паховой/Долгопрудненская клиническая больница

Хирург Долгопрудненской клинической больницы Андрей Ивашкин рассказал о лечении двусторонней паховой грыжи. Лапароэндоскопические методы позволяют устранить грыжи с обеих сторон за одно вмешательство, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Двусторонняя паховая грыжа не всегда требует двух операций. Лапароэндоскопические методы позволяют устранить грыжи с обеих сторон за одно вмешательство. Однако такой доступ подходит не каждому пациенту.

Хирург подбирает метод лечения индивидуально, учитывая особенности грыж, состояние пациента, предыдущие вмешательства и возможности клиники.

Врач-хирург Долгопрудненской клинической больницы Андрей Ивашкин рассказал об успешном лечении пациента с двусторонней паховой грыжей.

«Врачам отделения хирургии предстояла непростая задача — провести операцию ввиду наличия у пациента двусторонней паховой грыжи. Это было непросто, но в итоге мы справились. Все прошло успешно», — рассказал Андрей Ивашкин.

Перед выпиской пациент сфотографировался с врачом на память о выздоровлении.

Выпячивание и дискомфорт в паху — повод обратиться к хирургу, особенно если симптомы усиливаются при кашле, натуживании или физической нагрузке. На консультации врач уточнит диагноз и обсудит тактику лечения.

Внезапная сильная боль, болезненное невправимое выпячивание, тошнота или рвота требуют экстренного обращения за медицинской помощью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.