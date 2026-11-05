Гинеколог Можайской больницы рассказала, как лечить недержание мочи

Стрессовое недержание мочи может возникать при смехе, кашле или быстрой ходьбе. Женщины нередко стесняются рассказать об этом даже врачу. По словам гинеколога женской консультации Можайской больницы Светланы Адрен, проблема особенно распространена после родов и с возрастом. Это медицинское состояние, которое поддается лечению, а не норма, с которой нужно смириться.

«Суть проблемы кроется в ослаблении мышц тазового дна, которые работают как гамак и поддерживают мочевой пузырь. Когда мы смеемся или чихаем, внутри живота резко повышается давление, и слабые мышцы просто не справляются», — пояснила доктор.

Для восстановления тонуса мышц врач рекомендовала ежедневные упражнения Кегеля — правильное сокращение и расслабление мышц тазового дна. Также важно следить за весом и пить достаточно воды, чтобы моча не становилась слишком концентрированной и не раздражала мочевой пузырь.

Если домашние методы не помогают, применяют физиотерапию и малоинвазивные операции. По словам врача, такие вмешательства занимают 15–20 минут. Проблему необходимо обсудить с гинекологом на приеме: он подберет подходящее лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.