Более 29 тыс человек отметили День народного единства в парках Подмосковья

Праздник «Россия. Родина. Единство» прошел 4 ноября в 82 парках Московской области и объединил свыше 29 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Парки Подмосковья подготовили ко Дню народного единства гулянья, мастер-классы, выставки и интерактивные программы о культуре и традициях народов России.

В парке семейного отдыха в Дубне провели «Шествие дружбы» с творческими коллективами в национальных костюмах, волонтерами и горожанами. Гости участвовали в «Хороводе России», акции «Матушка-земля», квесте «Родина», расписывали матрешек, занимались бисероплетением и лепкой из соленого теста.

Центральный городской парк Реутова принял фестиваль народов России с национальными танцами, играми и ремеслами. Здесь прошли богатырские состязания, мастер-классы, выставка «Народ и армия едины», вокальный флешмоб «Песня, объединяющая сердца» и концерт «Под флагом единой страны».

В парке культуры и отдыха Жуковского организовали народные игры, хороводы, квест «Богатырские забавы» и шахматный турнир. Посетители мастерили кукол-мотанок, свечи из вощины и сувениры, побывали на концерте «Матушка-Россия», самоварной станции и в фотозоне «Настроение: Россия».

В парке Мира Мытищ состоялись ярмарка пирогов «Русская печка», концерт «Моя Россия», мастер-класс «Триколор своими руками», викторина «Россия праздничная» и квест «Путешествие по России». Для детей работали «Игры от Кулибина», желающие участвовали в акции «Письмо солдату в зону СВО».

В Одинцовском парке имени Ларисы Лазутиной открыли выставки «В единстве народов — сила России» и «Свидетельства мужества». Гости знакомились с кожевенным ремеслом, изготовлением оберегов, плетением браслетов из паракорда и тактической медициной. Программу дополнил концерт «Россия — это мы».

Информационную поддержку оказали министерство культуры и туризма Московской области и АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» («МосОблПарк»).

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.