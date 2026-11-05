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879 спортсменов выступили на турнирах по джиу-джитсу в Наро-Фоминском округе

Чемпионат и первенство Московской области по джиу-джитсу завершились в Наро-Фоминском округе. За два дня участники разыграли медали и путевки в сборную региона, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования объединили 879 спортсменов из 20 спортивных школ и клубов региона, в том числе из Апрелевки, Красногорска, Одинцово, Можайска, Куровского, Нахабино и Подольска. Участники от 12 лет соревновались в трех дисциплинах: файтинге, не-вазе и дуо-систем.

В командном зачете победила Центральная спортивная школа №1 Наро-Фоминска. Второе место заняла куровская муниципальная спортивная школа «Легион», третье — можайская школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо.

По итогам турнира сформировали расширенный состав сборной Московской области. Команда представит регион на чемпионатах и первенствах Центрального федерального округа и России.

«Прошедший чемпионат показал отличный уровень подготовки ребят и колоссальный потенциал наших клубов на местах. Чтобы вид спорта успешно развивался дальше, нам необходимо объединять усилия всех спортивных организаций и ассоциаций, исключив любые внутренние противоречия», — подчеркнул президент федерации джиу-джитсу Московской области Дмитрий Иванов.

Он также отметил важность практического опыта людей, работающих в регионах, и сильных региональных федераций для развития Всероссийской федерации.

В конце ноября федерация джиу-джитсу Московской области планирует провести традиционный фестиваль. Он соберет представителей разных направлений, включая ветеранов и паралимпийцев.

Чемпионат и первенство прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.