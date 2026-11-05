Секс втроем* и на улице: маньяк после освобождения ищет девушек в Новороссийске

49‑летний секс‑маньяк и экс‑сотрудник ДПС, который возит туристов в Новороссийске, сделал вебкам‑анкету на сайте интимных знакомств. В предпочтениях мужчина указал секс втроем* и на улице, сообщает SHOT .

Мужчина отбывал наказание в ИК-13 в Свердловской области. После выхода из колонии он сменил фамилию и переехал в Новороссийск.

Насильник зарегистрировался на сайтах знакомств, он принимает участие в конкурсе «Топ‑10 парней». На страничке мужчины обнаружили развратные категории в сексе. Молоденьким девушкам мужчина предлагает стать любовницами, переспать за деньги, а еще он рассказывает, что является бизнесменом и владельцем фирмы.

У мужчины действительно есть бизнес, связанный с арендой машин. На встречи с клиентами по сдаче автомобилей он приезжает с 14‑летним сыном.

В начале 2000‑х годов секс‑маньяк охотился на девушек 20–25 лет. Нападал чаще всего в подъездах. В жезл он вмонтировал шило. Ему вменяли 39 эпизодов изнасилований и покушений на них. Также были и угрозы убийством.

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