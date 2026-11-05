В Подмосковье модернизировали 821 контейнерную площадку с начала года

Модернизация 821 контейнерной площадки завершена в Московской области в 2026 году. Работы продолжаются еще по 129 адресам, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Подмосковье завершается пятый этап модернизации инфраструктуры для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Региональное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору реализует программу с 2024 года.

План на 2026 год включает 950 контейнерных площадок, в том числе обустройство твердого покрытия на 223 объектах. Работы полностью завершены на 821 площадке, еще на 129 продолжаются.

Среди лидеров, выполнивших план на 100%, — Красногорск (54 площадки), Мытищи (49), Люберцы (47), Ленинский округ (34) и Балашиха (29).

Работы проводят по Единому стандарту обустройства контейнерных площадок, утвержденному в декабре 2023 года. Он определяет требования к расположению, техническому оснащению и внешнему виду мест накопления ТКО во всех населенных пунктах региона.

«За 2024–2025 годы было модернизировано 2 120 контейнерных площадок. В планах на 2027–2028 гг. модернизация еще 2,8 тыс. контейнерных площадок. Особый акцент мы делаем на экологичности: контейнерные площадки строим из вторичных материалов, полученных на комплексах по переработке отходов. Такие конструкции долговечнее и практичнее», — ранее сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Цель программы — обеспечить жителей удобной инфраструктурой для сбора и утилизации отходов, в том числе за счет увеличения числа контейнеров для ТКО.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.