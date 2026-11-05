Даванков и Горячева призвали не лишать премий врачей за необходимое кесарево

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и советник партии «Новые люди» Ксения Горячева предложили не учитывать кесарево по медицинским показаниям как минус в оценке роддомов и оплате труда врачей, сообщает Life.ru .

В обращении к министру здравоохранения Михаилу Мурашко авторы попросили проверить региональную практику: не побуждают ли финансовые стимулы врачей сокращать число операций в ущерб безопасности пациенток.

«В отдельных случаях ориентация медицинских организаций на достижение статистических показателей может создавать предпосылки для принятия решений, не в полной мере учитывающих индивидуальные медицинские показания и состояние пациентки. Особую обеспокоенность вызывает вероятность необоснованного отложения оперативного родоразрешения либо отказа от него при наличии соответствующих медицинских оснований», — сообщили авторы письма.

Поводом стала история матери троих детей из Тулы. По ее словам, врачи дважды рекомендовали кесарево из-за проблем со зрением, но роддом отказывал в операции. Авторы обращения сообщили о похожих жалобах из других регионов.

Минздрав сокращает число операций, которых можно избежать. В июне 2020 года ведомство заявило о намерении предупредить регионы о недопустимости премий за отсутствие кесаревых сечений.

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