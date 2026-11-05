Футболист Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии по футболу.

«Португалия всегда будет во мне», — написал спортсмен в Instagram*.

Легендарный нападающий провел в составе национальной команды 234 матча и забил 146 голов.

Роналду — один из самых титулованных футболистов в истории. У него 5 «Золотых мячей», 4 «Золотые бутсы» и 3 награды лучшему игроку года по версии УЕФА. В карьере он выиграл 35 взрослых командных трофеев.

Со сборной Португалии он выиграл Евро-2016 и Лигу наций УЕФА в 2019 и 2025 годах.

Криштиану пять раз выигрывал Лигу чемпионов — четырежды с «Реалом» и однажды с «Манчестер Юнайтед». Также становился чемпионом Англии, Испании и Италии; с «Реалом» завоевал два титула Ла Лиги.

Кроме того, «номер 7» является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов — 140 голов, чемпионатов Европы — 14 голов; также ему принадлежат рекорды по голам за сборную и выступлениям на чемпионатах Европы.

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