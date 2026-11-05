Завод «Тонар» из Орехово-Зуевского округа отгрузил 11 самосвалов в Кузбасс

Предприятие отгрузило 11 самосвалов «Тонар 7504». Модель предназначена для работы в сложных условиях и выполнения интенсивных транспортных задач. С момента появления первого поколения в 2012 году техника прошла несколько этапов модернизации.

В 2012 году завод представил 45-тонный самосвал с бескапотной компоновкой. В 2017 году модель получила капотную схему, а в 2025 году производитель вернулся к бескапотной конструкции. При обновлении особое внимание уделили маневренности, обзорности и эффективности техники в условиях эксплуатации.

Производственные мощности «Тонара» расположены в Орехово-Зуевском округе Московской области. Предприятие разрабатывает и выпускает грузовые прицепы и полуприцепы для различных сегментов транспортной отрасли, в том числе для перевозки контейнеров и специализированных грузов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.