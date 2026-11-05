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6 самолетов в Европе экстренно сели после сообщений о бомбах

Происшествия
Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Утром 5 ноября шесть пассажирских самолетов в Европе совершили экстренные посадки из-за сообщений о бомбах на борту, сообщает газета «Известия».

Три лайнера сели в Болгарии, еще один — в аэропорту Брюсселя. Об этом сообщили европейские СМИ.

Сообщение о бомбе также поступило в отношении рейса Finnair Хельсинки — Рим. Самолет благополучно приземлился в столице Италии. Рейс ирландской Air Lingus Дублин — Рим сменил курс и сел на военной базе во Франции.

Во вторник семь пассажирских самолетов в Европе получили сообщения о бомбах на борту. Ни одна из этих угроз не подтвердилась.

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