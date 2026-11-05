Филолог назвала «нейросеть» претендентом на слово 2026 года

Словом 2026 года в России может стать «нейросеть», предположила кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Лариса Микалефф, сообщает «Абзац» .

Она связала свой прогноз с распространением искусственного интеллекта в разных сферах жизни.

«На мой взгляд, одним из наиболее вероятных кандидатов является слово „нейросеть“. Искусственный интеллект уже вышел за пределы профессиональной среды и активно используется в образовании, науке, бизнесе и повседневной жизни», — пояснила специалист.

По ее словам, в разговорной речи термин постепенно приобретает более широкое значение: им нередко называют самые разные системы искусственного интеллекта. При этом с научной точки зрения эти понятия не полностью совпадают.

В номинации «Слово года — 2025» победил «зумер» — термин, обозначающий родившихся в 2000-х. Его выбрали 42% экспертов портала «Грамота.ру».

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