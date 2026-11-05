«Не его энергия»: сын Жанны Фриске не любит внимание

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что его сын от покойной певицы Жанны Фриске Платон не любит внимание. При этом мальчик уже пробовал сниматься в кино, сообщает «Звездач» .

«Внимание — это абсолютно не его энергия оказалась. Поэтому, когда мы с ним обсуждаем его участие в кино, или его социальные сети, или любые другие публичные проявления, он говорит: „Мне не хочется“», — рассказал Шепелев.

Младший сын телеведущего Тихон от дизайнера Екатерины Тулуповой увлекается аниме и японской культурой. Шепелев ждет, когда мальчику исполнится 12-13 лет, чтобы посетить Токио. Пока ему одинаково интересны и дача у бабушки, и отдых в Сочи.

Платон родился 7 апреля 2013 года. Фриске умерла в 2015 году из-за злокачественной формы агрессивного рака головного мозга.

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