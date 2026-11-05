Депутат Панеш предложил защитить покупателей машин от доначислений утильсбора

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил мораторий на взыскание доплат утильсбора с покупателей, не знавших о нарушениях импортера, сообщает Life.ru .

Проблема затронула владельцев машин, ввезенных через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Федеральная таможенная служба (ФТС) может выявить недоплату в течение трех лет после ввоза: в 2026 году — в том числе по автомобилям с 2023 года.

Причиной может стать неправомерное применение льготного коэффициента для личного пользования при коммерческом ввозе. С 1 апреля 2024 года для части машин из ЕАЭС при расчете сбора учитывают разницу между таможенными платежами за рубежом и в России.

Панеш также предложил создать реестр машин с полностью уплаченным сбором, обязать ФТС публиковать статистику доначислений и обжалований, а для обязанных доплатить — ввести рассрочку или отсрочку.

Требование не означает, что платить должен нынешний владелец. Верховный суд связывал взыскание с покупателя в том числе с тем, знал ли он или должен был знать о неуплате. На оплату после получения информации о доначислении правила отводят до 20 календарных дней, затем таможня вправе обратиться в суд.

Владельцу важно проверить идентификационный номер машины, дату и схему ввоза, установить импортера и собрать договор, электронный паспорт транспортного средства и таможенные документы.

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