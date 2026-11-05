«Платить должен импортер»: в ГД готовят обращение по доначислениям утильсбора

Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат ЛДПР Каплан Панеш планирует направить в Минпромторг обращение из-за доначислений утильсбора, сообщает Life.ru .

Он отметил, что данная проблема затронула владельцев машин, которые ранее были ввезены через страны ЕАЭС. Человек мог купить авто, оформить его и несколько лет спокойно пользоваться, но потом получить требование ФТС о доплате утильсбора, так как выявили нарушения при первоначальном ввозе транспорта.

Таможенники могут выявить неполную уплату утильсбора в течение 3 лет с момента ввоза машины. Поэтому в этом году под подобные проверки могут попадать в том числе авто, ввезенные в страну с 2023 года.

Одной из причин доначисления может стать неправомерное применение льготного коэффициента, рассчитанного для авто, которые граждане ввозят для личного пользования. Например, вопросы могут возникнуть, если обстоятельства ввоза и последующей продажи машины указывают на коммерцию.

Отдельные правила действуют для машин, которые растаможили в государствах ЕАЭС. С 1 апреля 2024 года для части подобных авто при расчете утильсбора учитывается разница между фактически уплаченными за границей таможенными платежами и суммой, которая была бы уплачена при оформлении в РФ.

Если ФТС обнаруживает недоплату, владельцу важно проверить VIN, дату и схему ввоза автомобиля, а еще выяснить, кто был первоначальным импортером и плательщиком сбора, собрать договор купли-продажи, ЭПТС и таможенные документы.

После получения информации о доначислении дается до 20 календарных дней на уплату. Если задолженность не погашена, тогда таможня может обратиться в суд.

Но факт получения требования не означает, что деньги по утильсбору должен внести действующий собственник авто. Верховный суд ранее говорил, что возможность взыскания сбора с покупателя машины связана в том числе с тем, знал или должен ли человек был знать, что первоначальный плательщик не заплатил утильсбор.

Парламентарий предложил ввести мораторий на взыскание доначислений с конечных покупателей, если люди не знали о нарушениях импортера. Панеш считает, что следует создать единый реестр автомобилей с подтвержденной полной уплатой утильсбора. Тогда проверить машину можно будет до покупки.

Еще одна инициатива депутата — обязать ФТС раскрывать статистику по доначислениям. Это касается числа требований, общей суммы, количества обжалованных и отмененных решений. Для тех, кто действительно обязан доплатить сбор, он предлагает предусмотреть рассрочку или отсрочку платежа.

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