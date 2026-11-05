Отравление перметрином: шампунь чуть не убил любимую кошку россиянки

Россиянка едва не убила свою кошку Мусю, искупав со специальным шампунем. Оказалось, что у питомца отравление перметрином.

Девушка Лия рассказала, что помыла своего семилетнего здорового питомца специальным шампунем для кошек, но вскоре заметила, что Муся странно подергивает лапой. Нейросеть подсказала, что причиной могло стать отравление перметрином. Это синтетическое вещество, обладающее мощным противопаразитарным действием.

Россиянка посмотрела на состав шампуня для кошек и обнаружила там перметрин. При этом он высокотоксичен для кошек из-за особенностей их метаболизма. Вместе с мужем и кошкой Лия отправилась в другой город в ветклинику. Приема ждали около 4 часов, после чего у Муси взяли кровь. Из-за обезвоживания кровь «практически не шла». После анализов кошке поставили капельницу.

По словам врача, токсин проник через кожу и начал воздействовать на центральную нервную систему (ЦНС). Из-за этого у Муси и дергалась лапа. Согласно данным из анализов, у кошки обнаружили небольшие повреждения почек и ЦНС. Сейчас Мусе каждый день ставят капельницы.

«Я ее всегда называю „моя душа“. Как же у меня болит сердечко за нее, я держу кулачки, чтобы ее ЦНС восстановилась», — написала пользователь liaa__blooming в Instagram*.

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