Шесть проектов из Подмосковья вышли в финал программы «Креативный код. Россия»

Проекты шести подмосковных предпринимателей вошли в топ-100 национальной программы «Креативный код. Россия». Итоги подвели в Санкт-Петербурге на Днях креативной экономики, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Эксперты программы «Креативный код. Россия» выбрали 100 предпринимателей, представляющих производство и ремесла, гастрономию, дизайн, информационные технологии и туризм. Среди финалистов — шесть проектов из Московской области.

OLYLO из Мытищ выпускает авторские платки и одежду для отдыха из тканей с оригинальными принтами. «Фабли» из Клина производит декор для интерьеров и экстерьеров из стекла и других материалов. IRINA PANE из Фрязино создает украшения ручной работы с керамическими элементами, в том числе в стиле гжель.

Артем Гнедков из Истры производит архитектурный декор и арт-объекты — скульптуры, фонтаны и малые архитектурные формы из архитектурного бетона и фиброкомпозита. Мастерская «Керамика Сказка» из Пушкино выпускает авторский фарфор с ручной росписью: вазы, посуду, сувениры и украшения. FOURTH TRIMESTER из Красногорска создает функциональную одежду для женщин в послеродовой период.

Региональный центр «Мой бизнес» помогал предпринимателям участвовать в программе. Она направлена на выявление и поддержку проектов креативной экономики. Выход в топ-100 позволил финалистам представить разработки на федеральном уровне и познакомиться с другими участниками отрасли.

Организатор программы — Минэкономразвития России, оператор — Национальное агентство «Мой бизнес», стратегический партнер — Агентство стратегических инициатив (АСИ), банк-партнер — СБЕР. Партнером специального трека «Бережливые технологии» выступило правительство Москвы, партнером эфиров — VK Реклама, интеллектуальным партнером — издательство МИФ, информационным — журнал «Эксперт».

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.