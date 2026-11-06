Нефть Urals падает: профицит сырья и выборы в США ударили одновременно

Российская нефть Urals упала до 76 долларов за баррель. Причина — не только стабилизация на Ближнем Востоке и рост «свободной нефти» на рынке, но и сохраняющийся санкционный дисконт в 20–25%, а также разочарование в переговорах с США после выборов в конгресс, сообщил РИАМО директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

Котировки на мировом рынке нефти жестко привязаны к ожиданиям трейдеров относительно свободных объемов, и сейчас эти ожидания складываются не в пользу российских поставок. Brent обосновалась около 98 долларов за баррель — ценовая кривая резко пошла вниз на фоне стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и увеличения трафика через Ормузский пролив. Как отметил Марышев, количество «свободной нефти» на рынке будет расти, и это давит на котировки.

По сложившейся в санкционное время традиции российские сорта торгуются с дисконтом 20–25% относительно западных марок, поэтому снижение цен на российские поставки — закономерное движение рынка. Дополнительным фактором риска стали выборы в американский конгресс. По словам эксперта, два из трех танкеров с российским дизелем, отгруженных для покрытия американских нужд, сменили порты прибытия — потепление в отношениях между Москвой и Вашингтоном откладывается.

Рынок замер в ожидании развития событий, но настроен скорее негативно.

«При профиците сырья большинство крупных покупателей будут нацелены на ближневосточную нефть, поскольку поставки из России отягощены потенциальными вторичными санкциями со стороны Запада. Поэтому торговля „токсичным“ с политической точки зрения продуктом рассматривается исключительно со значительным дисконтом», — пояснил Марышев.

Иными словами, рынок уверен: ближневосточная нефть вскоре вернется в оборот, а снятие санкционных ограничений — нет. На фоне таких настроений формируются негативные ожидания, которые и находят отражение в снижении котировок на российскую нефть, резюмировал эксперт.

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