Продюсер Дворцов объяснил интерес к возвращению «Фабрики звезд»

Эксперт отметил, что на экранах не хватает некоторых музыкальных шоу из нулевых. По его словам, «Фабрика звезд» всегда привлекала зрителей и имела высокие рейтинги.

«Возвращение „Фабрики“, да еще и в контексте битвы поколений, — это хорошая затея. Старая гвардия сможет набрать себе молодых исполнителей, и мы сможем наблюдать за эпичным противостоянием. А битва талантов — это всегда интересно. Более того, этот проект всегда был рейтинговым», — сказал Дворцов.

Продюсер добавил, что возвращению проекта на Первый канал особенно обрадуются преданные поклонники, которые выросли на этом музыкальном шоу.

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