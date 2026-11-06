В Подмосковье на зимнюю уборку региональных дорог направят более 2 тыс машин

Дорожные службы Московской области перешли на зимнее содержание региональных дорог. Для уборки снега и обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов планируют задействовать более 2,1 тыс. единиц спецтехники и свыше 2 тыс. рабочих, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что Мосавтодор подготовил к зиме более 2,1 тыс. единиц спецтехники. Для уборки и обработки проезжей части планируют использовать около 680 комбинированных дорожных машин и автогрейдеров, для очистки тротуаров, пешеходных зон и подходов к остановкам — свыше 350 тракторов и минипогрузчиков.

Также подготовили более 650 единиц навесного и дополнительного оборудования, включая роторы, щетки и пескоразбрасыватели. В 27 округах определили специализированные площадки для складирования снега.

Особое внимание уделят своевременной уборке тротуаров, пешеходных переходов и посадочных площадок остановок общественного транспорта. На узких участках и в плотной городской застройке будут применять малогабаритную спецтехнику.

Дорожники продолжат круглосуточно следить за погодой и при необходимости превентивно обрабатывать проезжую часть для предупреждения гололедицы. Для этого заготовили около 650 тыс. тонн противогололедных материалов.

Мосавтодор также продолжит устранять дефекты покрытия. В зависимости от температуры для ямочного ремонта будут использовать холодные асфальтобетонные смеси при температуре до −5 °C или литой асфальтобетон. Последний позволяет работать в различных погодных условиях без специальной уплотняющей техники.

Выполнение работ на региональных дорогах будут контролировать с помощью специализированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.