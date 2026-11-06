Адвокат объяснил, когда взрослые дети вправе требовать алименты

Совершеннолетние дети могут взыскать алименты с родителей при нетрудоспособности и нуждаемости в финансовой поддержке. Об этом рассказал адвокат Андрей Алешкин, сообщает Life.ru .

По общему правилу после 18 лет родители больше не обязаны содержать детей. Отсутствие работы, стабильного заработка или собственного жилья само по себе не дает права на алименты.

Совершеннолетнему нетрудоспособному ребенку нужно доказать нуждаемость в поддержке. Суд изучит его здоровье, доходы и расходы, а также материальное и семейное положение родителей.

Статья 86 Семейного кодекса РФ позволяет взыскать дополнительные средства при исключительных обстоятельствах. Основанием могут стать тяжелая болезнь совершеннолетнего нетрудоспособного ребенка, необходимость постороннего ухода или отсутствие пригодного для постоянного проживания жилья.

«Поступление в университет и обучение на очной форме не дают совершеннолетнему ребенку автоматического права на алименты. Действующее законодательство не обязывает родителей содержать трудоспособных детей до окончания обучения», — подчеркнул Алешкин.

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