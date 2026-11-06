Врачи назвали тренировки, которые замедляют возрастную потерю силы

Силовые упражнения и аэробная активность помогают дольше сохранять физическую форму. Возраст сам по себе не повод снижать привычную нагрузку, сообщает kp.ru .

Шведское исследование, длившееся почти полвека, показало: пик выносливости и мышечной силы обычно приходится на 26–36 лет. Начавшие заниматься во взрослом возрасте улучшили работоспособность на 5–10%. Кандидат медицинских наук Алексей Репетюк отметил ограничения выборки: результаты отражают общую тенденцию, а не индивидуальный прогноз.

Здоровым взрослым врач рекомендовал минимум две силовые тренировки и 150–300 минут умеренной аэробной активности в неделю, упражнения на равновесие и подвижность. Для профилактики возрастной потери мышц подходят гантели, тренажеры, ленты и собственный вес: 8–12 повторений с запасом в 2–3 повторения.

«Не увеличивайте одновременно беговой объем, рабочие веса и количество интенсивных тренировок», — предостерег Репетюк.

После перерыва нагрузку стоит наращивать постепенно. При сохраняющейся боли в суставах или сухожилиях нужно прекратить упражнение и обратиться к врачу. Доктор биологических наук Алексей Москалев подчеркнул: спорт не останавливает старение полностью. Важны сон, восстановление, полноценное питание, контроль давления, сахара и холестерина.

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