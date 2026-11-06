Хирург призвала женщин проверить грудные импланты старше 10–15 лет

Пластический хирург Дженнет Алиева посоветовала женщинам проверить импланты, установленные десять-пятнадцать и более лет назад, даже при отсутствии жалоб, сообщает Life.ru .

Поводом стал случай в Нижнем Новгороде: во время планового удаления поврежденного импланта врачи обнаружили, что силикон вышел за пределы капсулы в окружающие ткани. Хирурги очистили пораженную область и установили изделие с более плотным наполнителем.

Алиева пояснила, что некоторые старые модели содержали текучий силикон. При повреждении оболочки он может проникать в ткани и вызывать местное воспаление. При этом в 2010-х годах использовали и немало качественных имплантов: срочная замена нужна не всем.

«Прошло более пятнадцати лет, безусловно, всем идти и менять грудь сейчас не нужно, но провериться надо каждой», — подчеркнула Алиева.

Для проверки врач может назначить ультразвуковое исследование или магнитно-резонансную томографию молочных желез. Показаниями к удалению или замене могут стать повреждение импланта, капсулярная контрактура и другие осложнения. Повторную операцию также обсуждают при недовольстве формой груди или несоответствии изделия современным требованиям безопасности. Решение нужно принимать с пластическим хирургом.

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