Нейропсихолог рассказала, как побороть «топографический кретинизм»

Сложности с ориентированием связаны с особенностями работы мозга, а не с ленью или невнимательностью, отметила специалист. За навигацию отвечает сеть областей — от гиппокампа до хвостатого ядра. У некоторых людей последнее берет на себя навигационные функции в обход гиппокампа.

«Нужно активное использование ориентиров, сознательное запоминание каких-то ярких, заметных объектов. Работа с картами, изучение маршрута по карте с последующим воспроизведением его схем по памяти, тренировка визуальной памяти, пространственная активность — танцы, спорт, рисование — любые занятия, которые требуют работы с движением и формой. Нам нужно пространственное познание этого самого мира», — пояснила Колобова.

Ранее нейропсихолог Кира Макарова рассказала, что ежедневное чтение хотя бы одной страницы книги помогает поддерживать память, внимание и мышление в пожилом возрасте. По ее словам, эта привычка замедляет возрастные изменения когнитивных функций.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.