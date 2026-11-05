В Видном строят детский сад на 200 мест с готовностью около 50%

Детский сад на 200 мест на улице Гаевского в Видном готов примерно на 50%. Открытие запланировано на 2028 год, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Видном Ленинского городского округа продолжают строить детский сад на улице Гаевского. Сейчас на объекте монтируют инженерные сети и выполняют внутреннюю отделку помещений. Общая строительная готовность составляет около 50%.

Трехэтажное здание площадью более 4 тыс. кв. м рассчитано на 200 детей и девять групп. В каждой групповой комнате оборудуют игровые и спальные зоны. В детском саду также предусмотрены многофункциональный физкультурный зал и музыкальный зал для праздников и развивающих занятий.

На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки. Открытие детского сада запланировано на 2028 год.

Работы финансируются из бюджета в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.