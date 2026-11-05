ПВО перехватила 496 украинских беспилотников над Россией ночью

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Этой ночью над регионами РФ, Азовским и Черным морями сбили 496 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Их уничтожили с 20 часов 4 ноября до 8 часов 5 ноября дежурными силами ПВО.

БПЛА ликвидировали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а еще над Азовским и Черным морями.

Также прошедшей ночью ВС РФ продолжили наносить удары беспилотниками по украинским объектам энергетического комплекса, логистическим центрам и морским судам, которые используются в интересах ВСУ.

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