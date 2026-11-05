«Матч! Академия» стала партнером Школьной лиги Подмосковья

«Матч! Академия» в сезоне 2026/2027 будет развивать спортивную журналистику совместно со Школьной лигой Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Матч! Академия» стала партнером Школьной лиги Московской области в сезоне 2026/2027. Сотрудничество направлено на развитие спортивной журналистики.

Медианаправление входит в перечень дисциплин Единой школьной лиги. Во всех округах региона команды юных журналистов создают фото- и видеоматериалы, берут интервью и освещают события лиги.

Для всех медиакоманд создадут рабочую группу, где участники будут получать задания. По итогам их выполнения на торжественном закрытии сезона назовут лучшего журналиста и лучшего комментатора. Победителям вручат сертификаты на онлайн-курсы «Матч! Академии».

В сезоне 2026/2027 в лиге примут участие более 100 тысяч школьников из 750 школ всех округов Подмосковья. В основной зачет входят пять дисциплин: футзал, волейбол, баскетбол 3х3, шахматы и настольный теннис. Дополнительные дисциплины — киберспорт, пилотирование беспилотных летательных аппаратов и спортивное программирование. С этого сезона внедряется семейная школьная лига, результаты которой войдут в общий зачет.

Соревнования проводят в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Новости, анонсы и расписание публикуют в официальных аккаунтах Школьной лиги в ВК и Телеграм.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.