Школьники Подмосковья прошли «Урок цифры» о 3D-технологиях более 40 тыс раз

Школьники Московской области более 40,4 тыс. раз прошли первый в новом сезоне «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект: 3D-технологии», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Первый в новом сезоне «Урок цифры» посвятили искусственному интеллекту и 3D-технологиям. Школьники Подмосковья прошли его более 40,4 тыс. раз.

Лидерами по количеству прохождений стали Подольск — свыше 5,7 тыс., Домодедово — более 3,8 тыс., Балашиха — более 3,5 тыс., Мытищи — порядка 3 тыс. и Одинцово — 1,7 тыс.

Материалы урока разделены на три уровня сложности для младших, средних и старших классов. По итогам прохождения все участники получают сертификаты.

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» реализует АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.