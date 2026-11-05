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«Какой позор»: Меладзе не допел песню из-за потасовки фанаток на концерте

Культура
0:36

Блогер с ником mr. YAN разместил видеоролик с потасовкой фанаток около сцены на концерте певца Валерия Меладзе в Казахстане.

«Треш на концерте», — подписал он видео.

Там показано, как две женщины, пробившись к сцене, толкали других зрителей. Это увидел артист, прервал песню, спросил, почему женщины толкаются, а потом сказал, что «весь концерт пошел под откос». Все начали кричать, в итоге Меладзе заявил, что концерт вообще закончен.

Пользователи назвали поведение женщин ужасом, а их самих бескультурными и колхозницами. Они поддержали завершение выступления.

«Господи, какой позор, девочки, вы чего», — написала одна из комментаторов.

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