Ефимов: в Мневниковской пойме завершен монтаж арочных конструкций на велопешеходных мостах

В Мневниковской пойме ведется строительство двух мостов, которые создадут новый пешеходный маршрут между районами Филевский Парк и Крылатское. На сегодняшний день строители завершили монтаж арок обоих сооружений, заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Мневниковская пойма — динамично развивающаяся территория на северо-западе Москвы. Для обеспечения существующей и формирующейся застройки необходимой транспортной инфраструктурой ведем масштабную работу по строительству дорожных объектов в районе Хорошево-Мневники. Так, в западной и восточной частях поймы продолжается возведение велопешеходных мостов, которые сформируют единый прогулочный маршрут между районами Филевский Парк и Крылатское. Общая строительная готовность объектов превышает 60%, на текущий момент строители завершили монтаж арочных конструкций на обоих сооружениях», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Известно, что велопешеходные мосты в пойме запроектированы комбинированными — арочного типа с вантовой системой, добавил Ефимов. Арка является основной несущей конструкцией и выполняет роль пилона, нагрузка на который передается через систему вант.

Фото - © Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Фото - © Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Активное дорожно-мостовое строительство в Москве обеспечивает заказами множество региональных промышленных предприятий. Так, металлоконструкции пролетного строения и арка велопешеходного моста между Мневниковской поймой и парком «Фили» изготовлены на заводе «Воронежстальмост». Пролетные строения и арки пешеходного моста в створе Островной улицы изготовлены в Кургане на специализированном предприятии «Курганстальмост». Тульский «Мехстроймост» поставляет для строительства обоих сооружений опорные части и деформационные швы.

Пешеходные мосты не единственные сооружения через Москву-реку в Мневниковской пойме. Рядом идет строительство уникального моста-паруса в створе Новозаводской улицы. Для него применялась новая технология производства особо прочных стальных листов, о чем ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Возведение в столице объектов дорожно-транспортной инфраструктуры соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».