Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников суда с профессиональным праздником и поблагодарил их за профессионализм, выдержку и служение закону.

«Сегодня мы отмечаем День работника суда. Это профессиональный праздник всех, кто обеспечивает работу судебной системы и каждый день отвечает за то, чтобы правосудие оставалось доступным, объективным и справедливым. В прошлом году инициативу об учреждении этой даты поддержал наш президент», — написал Воробьев в своем канале в мессенджере МАКС.

Он поблагодарил судей, сотрудников аппаратов судов, мировых судей, ветеранов судебной системы и судей в отставке.

По словам губернатора, в Московском областном суде, Арбитражном суде Подмосковья, городских, районных и мировых судах региона трудятся более 1,3 тыс. судей и свыше 3,6 тыс. сотрудников аппарата. Только за 2025 год они рассмотрели около 2,7 млн дел и материалов.

Как добавил глава области, за каждым числом — конкретные жизненные ситуации, судьбы людей, интересы бизнеса и страны. Поэтому особенно важны профессионализм, беспристрастность и ответственность тех, кто принимает решения по судебным делам.

Воробьев уточнил, что серьезно меняется и сама судебная система. Сейчас развивается электронное правосудие, внедряются цифровые технологии и ИИ. Все это помогает уменьшать рутинную работу и ускорять процессы.

«Спасибо всем работникам судебной системы за профессионализм, выдержку и служение закону. Желаю здоровья, благополучия и успехов в работе. Пусть доверие людей всегда остается самой важной наградой за ваш труд!» — заключил губернатор.

День работника суда — новый профессиональный праздник в РФ. Он учрежден постановлением правительства от 24 октября 2025 года. Этот день направлен на укрепление престижа судебной системы государства и признание заслуг работников правосудия в развитии правовой культуры.

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