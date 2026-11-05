Будут шататься всю зиму: медведи в Подмосковье рискуют остаться без спячки

В Московской области медведи могут остаться без зимней спячки, при этом затяжные дожди и нестабильная погода повышают вероятность появления шатунов, сообщает Mash .

Хищников заметили в лесах на севере Подмосковья и в округе Шатура. Особенно внимательными также нужно быть быть в Талдомском округе и Клину.

Дожди в регионе могут затопить берлоги. В этом случае медведям нужно будет искать новое сухое укрытие. Если подходящего места хищник не найдет, то будет бродить по лесам зимой.

Медведи также могут не впадать в спячку из-за нехватки жировых запасов. Если хищник не успел нагулять жир осенью, тогда зверь продолжит искать еду вместо тихой зимовки. Уснувшие хищники тоже могут проснуться и выйти из берлог.

Вся предстоящая зима в Подмосковье может оказаться теплой и влажной. Предварительно, температура ожидается на 2–5 градусов выше климатической нормы, а осадков выпадет больше обычного. Кроме того, Московский регион ждут затяжные оттепели, дожди и мокрый снег. Подобная погода может сбить медведям график спячки.

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