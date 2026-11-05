Всего 10 млн: Надежда Кадышева вдвое скинула ценник на новогодние корпоративы

Певица Надежда Кадышева в два раза уменьшила стоимость выступления на новогодних корпоративах после прошлогоднего ажиотажа, теперь она готова выступать за 10 млн рублей, сообщает Mash .

Команда артистки сейчас готова уступать заказчикам не только в гонораре, но и в расходах на сцену и техоснащение. Техрайдер обходится примерно в 3 млн рублей, а бытовые запросы скромные: две гримерки, диван, зеркало, вода, бананы и чай.

На сцену Кадышева выходит вместе с мужем и сыном. Выступление рассчитано на 30 минут, вся команда располагается в Москве.

На начало декабря и новогодние праздники у певицы пока забронированы три даты для корпоративов и еще два концерта.

Ее выступления сейчас отменяют и переносят. Например, не прошел концерт в Ярославле, запланированный на 8 ноября, на эту дату он был перенесен с 22 августа. Также екатеринбургское шоу сдвинули на полгода — с 23 мая на 20 октября.

В 2025 году гонорар Кадышевой за специальные мероприятия на Новый год доходил до 50 млн рублей. При это обычный ценник составлял около 20 млн рублей.

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