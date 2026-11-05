Стыдно уходить с работы вовремя. В чем причина?

Сотрудники нередко испытывают чувство вины, когда уходят с работы вовремя или позволяют себе полноценный отдых. Причиной могут быть корпоративные установки, сообщил РИАМО магистр экономики и психологии, MBA, основатель и автор методологии KIV Илья Кутнюк.

«Если в коллективе переработки воспринимаются как доказательство лояльности, человек начинает путать эффективность с постоянной занятостью. Но выполненная работа и соблюдение границ не делают сотрудника менее ответственным», — объяснил Кутнюк.

Он добавил, что оценивать собственную эффективность следует по результатам работы, а не по количеству часов, проведенных в офисе. При этом отдых не должен восприниматься как награда, которую необходимо заслужить.

«Отдых — часть нормального рабочего цикла. Постоянная работа без полноценного восстановления действительно повышает риск эмоционального истощения: снижается концентрация, растет раздражительность, даже простые задачи начинают требовать больше усилий», — отметил специалист.

Кутнюк подчеркнул, что регулярное восстановление необходимо для сохранения работоспособности, а отказ от переработок сам по себе не свидетельствует о недостаточной вовлеченности сотрудника.

«Хороший ориентир: отдых не мешает продуктивности — он помогает ее сохранять», — заключил эксперт.

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